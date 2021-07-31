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"Металлист" усилился лучшим бомбардиром бразильской Серии А

"Металлист" усилился лучшим бомбардиром бразильской Серии А

КИЕВ. 31 июля. УНН. Футбольный клуб "Металлист" достиг соглашения с "Ред Булл Брагантино" о трансфере 25-летнего нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Что известно

О деталях соглашения информация отсутствует. В этом сезоне Пейшото выступал на правах аренды в "Жувентуде", провел 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Является лучшим бомбардиром текущего чемпионата бразильской Серии А.

Стоит отметить, что в стартовом матче Первой лиги "Металлист" победил "Альянс" (2:0). Завтра харьковский клуб дома примет "Ужгород".

Напомним

Нападающий Роман Зозуля близок к переходу в чемпионат Португалии.

Источник: УНН
Теги: футбол
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