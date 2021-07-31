Двух грузинских дзюдоистов исключили из Олимпиады из-за нарушения протоколов COVID-19: осматривали достопримечательности

КИЕВ. 31 июля. УНН. Двух дзюдоистов-мужчин из Грузии исключили из Олимпийских игр в Токио за то, что те покинули село спортсменов, чтобы осмотреть достопримечательности, а это нарушение протоколов COVID-19, сообщил в субботу представитель олимпийского комитета страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Как сообщили в оргкомитете, это первый случай, когда участники Олимпиады лишены аккредитации с момента начала игр 23 июля. По словам пресс-секретаря, эти двое - серебряные призеры Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.

Правила для олимпийских участников, известные как "сборник правил", свидетельствуют, что спортсмены "должны оставлять жилье только для посещения официальных мест проведения игр и дополнительных мест, которые были указаны в плане деятельности, как это определено в списке разрешенных мест".

Спортсменам запрещается гулять по городу и посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также нельзя пользоваться общественным транспортом, согласно инструкции, в которой указаны предупреждения, что может привести к приостановлению или к отказу в аккредитации и дисквалификации в качестве потенциальных наказаний для нарушителей.

Двое нарушителей были замечены во вторник вечером в форме грузинской команды, когда фотографировались у Токийской башни с несколькими другими людьми.

Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Масанори Така сказал на брифинге, что это был "вопиющий случай" нарушения правил, и нарушителям, которых он отказался назвать, больше не позволяют участвовать в Олимпийских играх.

Накануне Така сообщил, что организаторы приостановили действие полномочий "большого количества" участников, не указав, конкретное число. Кроме того, четыре электрика из-за границы, которые были арестованы перед играми по подозрению в употреблении кокаина, также были лишены аккредитации.

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