Новак Джокович упустил две медали за один день и выбросил ракетку

КИЕВ. 31 июля. УНН. Начав Олимпиаду с прицелом на "Золотой шлем", Новак Джокович покидает Токио без медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo Sports.

Детали

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытого чемпионата Франции в субботу проиграл свой матч за бронзовую медаль в одиночном разряде испанцу Пабло Каррено Буста. Затем он отказался от участия в матче смешанного парного разряда за бронзовую медаль, который был назначен вскоре после его поражения в одиночном разряде, сославшись на травму левого плеча.

Джокович и Буста разделили первые два сета в субботу, устроив третий сет, в котором победитель получает все, в матче до трех побед. Потеряв очки в начале третьего сета, он бросил ракетку на трибуны.

Буста выиграл сет, обеспечив победу 6-4, 6-7 (6), 6-3 и бронзовую медаль.

Его отказ означает, что австралийцы Эш Барти и Джон Пирс завоевали бронзу Олимпиады заочно, а его сербская партнерша Нина Стоянович потеряла шанс побороться за олимпийскую медаль.

Джоковича, который отправился в Токио с победной серией из 23 матчей и теперь идет с двумя поражениями подряд.

Джокович в матче за бронзу, проиграл немцу Александру Звереву со счетом 1-6, 6-3, 6-1 в полуфинале пятницу.

Поражение ознаменовало собой третью олимпиаду Джоковича подряд без медали. Он проиграл бронзовую медаль в Лондоне в 2012 году после того, как выиграл бронзу в 2008 году в Пекине. Кроме того, он проиграл в первом раунде Хуану Мартину дель Потро в Рио в 2016 году.

В Джоковича есть месяц, чтобы вернуться в строй к старту Открытого чемпионата США 30 августа.

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