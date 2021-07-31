Налоговые декларации Трампа передадут в Конгресс США

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство финансов США передаст налоговые декларации бывшего президента страны Дональда Трампа комитету Конгресса, который несколько лет не мог получить к ним доступ. Об этом УНН стало известно из материала The New York Times.





Детали

Информацию о передачи деклараций Минфином подтвердило Министерство юстиции США. Как заявил в своем заключении юрисконсульт Минюста, комитет по методам и средствам Палаты представителей привел “достаточные причины” для получения информации.

Цитата:

“Мы пришли к выводу, что Казначейство должно предоставить информацию, указанную в запросе от 21 июня”, — говорится в заключении Юрисконсульта Министерства юстиции.

Новости также подтвердил председатель комитета по средствам Палаты представителей Ричард Нил. Он отметил, что если Трамп не сможет убедить федеральный суд вмешаться,то Конгресс получит декларации за 2015–2020 годы уже скоро.

Напомним

В начале июля прокуратура США после двухлетнего расследования предъявила обвинение против компании 45-го президента Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайсельберга в “масштабной и дерзкой” схеме налогового мошенничества.



Отмечалось, что в период с 2005 до 2021 года руководители компании незаконно избегали уплаты налогов на льготы, такие как автомобили, квартиры и обучение в частных школах, которые они получали от Trump Organization.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее присоединилась к окружной прокуратуры Манхэттена в пределах уголовного расследования в отношении компании Trump Organization.

Ранее Трамп назвал расследование генпрокурора Нью-Йорка политически мотивированным.



