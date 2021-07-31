Ученые открыли экзопланету, масса которой в шесть раз превышает массу Юпитера

КИЕВ. 31 июля. УНН. Аспирант Института астрономии Гавайского университета (IfA) обнаружил экзопланету, и это ближайшая к Земле из когда-либо обнаруженных на расстоянии всего 35 световых лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Scitech Daily.

Детали

Используя исследования COol Companions ON Ultrawide orbiTS (COCONUTS), аспирант IfA Чжоцзянь Чжан и группа астрономов Майкл Лю и Зак Клейтор, Уильям Бест и Роберт Сиверд идентифицировали планету, примерно в шесть раз превышающую массу Юпитера.

Исследование группы, привело к открытию низкотемпературной газовой планеты-гиганта, вращающейся вокруг маломассивных красных карликовых звезд. Они назвали новую планетную систему COCONUTS-2 и новую планету COCONUTS-2b.

"С массивной планетой на орбите с сверхшироким разделением и очень холодной центральной звездой COCONUTS-2 представляет собой совершенно другую планетную систему, чем наша собственная солнечная система", - пояснил Чжан.

COCONUTS-2b - вторая из обнаруженных на сегодняшний день холодных экзопланет с температурой всего 160 градусов по Цельсию. Однако, выход энергии планеты более чем в миллион раз слабее, чем у Солнца, поэтому планету можно выявить только с помощью инфракрасного света с меньшей энергией.

Впервые планета была замечена еще в 2011 году, но исследователи считали, что она сама по себе без "звезды-хозяина". Новое исследование показало, что планета на самом деле вращается вокруг своей звезды на расстоянии, что в 6 000 раз превышает Землю вокруг Солнца.

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