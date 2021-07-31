В Украину привезли еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac

КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня в Украину доставили еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала прививочной кампании государство получило около 12 млн доз прививок от коронавируса. Об этом УНН стало известно из поста на Facebook главы Минздрава Виктора Ляшко.

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"На сегодня в Украине с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", - написал Ляшко.

Детали

По информации министра охраны и здоровья, из полученных Украиной доз вакцины более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, более 150 000 - в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

"Вчера получили 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины", - добавил министр.

Он уточнил, что 7 637 956 доз вакцин было закуплено за средства государственного бюджета.

Министр добавил, что на сегодня уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок.

Добавим

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 150 000 человек. В частности, с начала прививочной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу - 3 525 848 человек.

Также полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививок.





