Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников” 134565
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
15075

Оккупанты в сутки дважды нарушили режим "тишины" - штаб ООС

КИЕВ. 31 июля. УНН. По состоянию на 17:00 31 июля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками. Как сообщает УНН, об этом информирует пресс-служба штаба Объединенных сил в Фейсбуке.

Детали

Неподалеку Водяного, что на Приазовье противник обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Источник: УНН
Теги: ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.