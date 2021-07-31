Оккупанты в сутки дважды нарушили режим "тишины" - штаб ООС

КИЕВ. 31 июля. УНН. По состоянию на 17:00 31 июля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками. Как сообщает УНН, об этом информирует пресс-служба штаба Объединенных сил в Фейсбуке.

Детали

Неподалеку Водяного, что на Приазовье противник обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.