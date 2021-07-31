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По всей Франции начались протесты против санитарных пропусков и обязательной вакцинации

По всей Франции начались протесты против санитарных пропусков и обязательной вакцинации

КИЕВ. 31 июля. УНН. Уже третью субботу подряд люди выходят на улицы французских городов против продления срока действия санитарных пропусков и обязательной вакцинации лиц, осуществляющих уход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Еurope 1.

Детали

"Диктатура здоровья", "пропуск позора", с такими лозунгами сотни демонстрантов собрались по всей Франции в эту субботу, 31 июля, третью неделю подряд в знак протеста против последних мероприятий в области здравоохранения, введенных правительством: продление срока действия пропуска для здоровья и обязательной вакцинация для многих специалистов, включая лиц, осуществляющих уход.

Ожидается, что по всей Франции около 160 000 человек в 150 городах примут участие в демонстрациях.

В столице Париже запланировано четыри шествия.

Более 3 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы для наблюдения за демонстрантами и обеспечения безопасности.

Флориан Филиппот, основатель движения Les Patriotes и кандидат на президентских выборах 2022 года, обратился к своим сторонникам с призывом выйти на улицы.

Флориан Филиппот хочет возглавить движение "за свободу, против тирании", выступая против санитарных мероприятий, вступившие в силу 21 июля, и против закона о продлении срока действия санитарного пропуска, который в настоящее время рассматривается Конституционным советом.

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Источник: УНН
Теги: Франция, протесты, Коронавирус
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