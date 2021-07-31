Адвокат Чауса заявил, что экс-судьи нет в отделениях и госпиталях СБУ

КИЕВ. 31 июля. УНН. Бывшего судьи Николая Чауса нет ни в отделениях СБУ в Киеве и области, ни в медицинских госпиталях Службы безопасности. Об этом УНН стало известно из обращения адвоката задержанного экс-судьи Ростислава Кравца.

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“В госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было. Возвращаюсь в СБУ и ещё раз обращаюсь к следователю — прошу предоставить доступ к своему клиенту”, — сказал адвокат.

Он также добавил, что супруга экс-судьи попыталась связаться со следователем, сообщения он прочитал, но не ответил.

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В комментарии УНН Кравец сообщил, что в приемной СБУ ждал час, после чего дежурный заявил, что в здании структуры Чауса нет.

В ведомстве посоветовали обратиться в справочное бюро, однако там ответили, что не владеют информацией о местонахождении бывшего судьи.



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В свою очередь Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.



Что было ранее

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Адвоката Чауса Ростислава Кравца не пускают к задержанному уже второй день. СБУ заявила, что официально бывшего судьи в здании нет.