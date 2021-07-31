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В Беларуси заявили, что создали прототип отечественной вакцины от коронавируса

В Беларуси заявили, что создали прототип отечественной вакцины от коронавируса

КИЕВ. 31 июля. УНН. В белорусской академии наук разработали прототип отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал АТН.

Детали

В интервью, председатель Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков заявил, что кроме вакцины, в академии разработали экспресс-тест на коронавирус, который не требует забора крови у пациента.

Дополнение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в мае, что в стране создали собственную вакцину от коронавируса - на тот момент она была, по его словам, в пробирке. В феврале Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против COVID-19 и Лукашенко рассчитывал на создание белорусского препарата к осени.

Распоряжение о создании вакцины от коронавируса в Беларуси, Лукашенко подписал 1 апреля. Согласно документу, разработкой вакцины в 2021-2023 годах займутся Минздрав и Национальная академия наук Беларуси.

По словам Лукашенко, вакцина была создана накануне, 6 мая. Он заявил, что созданный препарат отличается от уже существующих вакцин, но деталей не привел.

Добавим

По состоянию на 30 июля в Беларуси было выявлено 445 048 инфицированных COVID-19. Болезнь унесла жизни 3 445 человек. За последние сутки выявлено 1 184 новых случая, умерло 10 человек.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, вакцина, Коронавирус
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