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ОО "Традиция и порядок" выступила соорганизатором турнира ADCC KYIV OPEN 2021

КИЕВ. 31 июля. УНН. В спортивном комплексе Киевского национального университета строительства и архитектуры 31 июля состоялись международные соревнования по грепплингу. Соорганизатором турнира стала всеукраинская организация "Традиция и порядок", деятельность которой направлена на воспитание сильной и патриотической молодежи.

По словам представителя ОО Кристиана Ударова, подобные спортивные мероприятия крайне важны для украинцев, так как способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, которым важно заниматься с детства. Также он отметил, что все участники, особенно младшего возраста - это будущее нашей страны.

ASPI news выступило информпартнером представительского международного турнира ADCC KYIV OPEN 2021, который собрал около трехсот участников из разных стран.

Источник: УНН
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