Украинский гроссмейстер стал триумфатором соревнований в Греции

КИЕВ. 31 июля. УНН. Херсонский гроссмейстер Юрий Солодовниченко победил на "14th Paleochora International Chess Tournament", который состоялся в греческой Палеохоре, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Детали

Наш земляк набрал 7,5 очка, разделил 1-4 места и стал первым благодаря лучшему дополнительному коэффициенту, опередив грека Николаса Теодору и поляка Шимона Гумуларза.

Стоит отметить, что наш Михаил Копылов занял 41-ю строчку с 6-ю набранными пунктами.

Отметим, что в турнире приняли участие 304 участника, которые приняли участие в 9-ти турах.

Что предшествовало этому

Шахматистка Музычук пробилась в полуфинал Кубка мира в Сочи.