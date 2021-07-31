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Новости: УНН-Одесса
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С понедельника в Одессе возможны дожди

С понедельника в Одессе возможны дожди

КИЕВ. 31 июля. УНН. Со 2 августа в Одессе и области возможны кратковременные дожди. Об этом, как передает УНН, сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

1-2 августа синоптики ожидают переменную облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем 2 августа кратковременные дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

3-4 августа в Одессе местами кратковременный дождь. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

Как сообщал УНН, на следующей неделе в некоторых регионах Украины температура воздуха начнет снижаться.

Источник: УНН
Теги: погода, Одесса и Одесская область
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