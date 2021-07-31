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Тотальный триумф атлетики с Ямайки заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Токио

Тотальный триумф атлетики с Ямайки заняли весь пьедестал на Олимпиаде в Токио

КИЕВ. 31 июля. УНН. На Олимпийских играх в Токио состоялся финальный забег на 100 метров среди женщин в рамках которого исключительно спортсменки из Ямайки завоевали все медали, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Элейн Томпсон праздновала победу и установила новый олимпийский рекорд - 10,61. Предыдущий рекорд, который продержался 32 года составлял 10,62 с.

На пьедестале оказались еще две спортсменки из Ямайки - Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.

Дополнение

Для сборной Ямайки данные медали стали первыми завоеванными на ОИ-2020. Сборная переместилась на 29 место в общем зачете.

Источник: УНН
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