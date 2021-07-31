Пожары в Турции: из отелей Бодрума эвакуируют людей
КИЕВ. 31 июля. УНН. В турецком Бодруме на фоне сильных пожаров из отелей эвакуируют людей. Об этом УНН стало известно из информации издания Milliyet.
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“Эвакуация проведена в профилактических целях. Непосредственной угрозы возгорания гостиниц нет”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что пожар начался в квартале Ичмелер. Затем огонь начал быстро приближаться к жилой зоне из-за сильного ветра.
Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, 88 из 98 пожаров, возникших из-за сильного ветра и палящей жары, были взяты под контроль.
AP сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил этот район, осмотрев повреждения с вертолета.
Эрдоган заявил, что правительство покроет плату за аренду для людей, пострадавших от пожара, и восстановит их дома.
Он также отметил, что налоги, социальное обеспечение и выплаты по кредитам будут отложены для пострадавших, а малым предприятиям будет предложен кредит с нулевой процентной ставкой.
Эрдоган отметил, что количество самолетов для борьбы с пожарами было увеличено с шести до 13, включая самолеты из Украины, России, Азербайджана и Ирана,
Также сообщается, что около пяти человек погибли от пожаров в Манавгате и один погиб в Мармарисе.
Оба города расположены на Средиземном море и являются туристическими объектами.
Как заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, были доставлены в больницы, с сильными ожогами госпитализированы еще 10 человек.
Также отмечается, что в южной провинции Хатай огонь охватил населенные районы.
Напомним
Масштабные пожары в Турции начались 28 июля на фоне высоких температур и ветреной погоды. Огонь распространился в регионе, где расположены туристические курорты, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Марсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.
К борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы.
Позднее огонь распространился на другие провинции.
В МИД Украины ранее заявили, что не располагают данными о погибших или пострадавших украинцах.
Вечером 30 июля пожарные самолеты ГСЧС прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров. Были предприняты первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах вблизи города Анталия.