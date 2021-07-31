Обидчица Свитолиной проиграла в финале Олимпийских игр

КИЕВ. 31 июля. УНН. При участии швейцарской спортсменки Белинды Бенчич и чешки Маркеты Вондроушовой состоялся финал Олимпийских играх по теннису в одиночном женском разряде, сообщает УНН.

Бенчич в финале теннисного турнира в трех сетах одолела Вондроушову со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Детали

Теннисистки находились на корте 2 часа 30 минут. За всю игру швейцарка не смогла выполнить ни одного эйсу, сделала 2-е двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. За все противостояния ее соперница из Чехии 3 раза подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 .

Отметим, что Бенчич выигрывала за карьеру шесть турниров WTA.

Напомним

В рамках полуфинала Вондроушова обыграла нашу Элина Свитолина, которая в итоге получила награду бронзового достоинства.