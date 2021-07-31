Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников” 134565
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
13125

Обидчица Свитолиной проиграла в финале Олимпийских игр

Обидчица Свитолиной проиграла в финале Олимпийских игр

КИЕВ. 31 июля. УНН. При участии швейцарской спортсменки Белинды Бенчич и чешки Маркеты Вондроушовой состоялся финал Олимпийских играх по теннису в одиночном женском разряде, сообщает УНН.

Бенчич в финале теннисного турнира в трех сетах одолела Вондроушову со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Детали

Теннисистки находились на корте 2 часа 30 минут. За всю игру швейцарка не смогла выполнить ни одного эйсу, сделала 2-е двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. За все противостояния ее соперница из Чехии 3 раза подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 .

Отметим, что Бенчич выигрывала за карьеру шесть турниров WTA.

Напомним

В рамках полуфинала Вондроушова обыграла нашу Элина Свитолина, которая в итоге получила награду бронзового достоинства.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.