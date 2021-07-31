Звезды украинского спорта поздравили участников международного турнира по единоборствам ADCC KYIV OPEN 2021

КИЕВ. 31 липня. УНН. В спортивном комплексе Киевского национального университета строительства и архитектуры 31 июля состоялись спортивные соревнования по грепплингу ADCC KYIV OPEN 2021. Организаторы и гости события поделились с журналистами ASPI news своими впечатлениями.

В спортивном комплексе Киевского национального университета строительства и архитектуры 31 июля состоялись спортивные соревнования по грепплингу ADCC KYIV OPEN 2021. Организаторы и гости события поделились с журналистами ASPI news своими впечатлениями.

В представительном международном турнире по грепплингу приняли участие около трехсот участников разных весовых категорий. На ковре выступали детские, юношеские и взрослые команды - как мужские, так и женские. Своим присутствием поддержали участников турнира ADCC KYIV OPEN 2021 чемпионы мира и Олимпийских игр.

Среди почетных гостей был украинский меценат и президент "Фонда волонтеров Украины" Тимофей Нагорный. Также с приветственным словом выступил интерконтинентальный чемпион мира по версиям IBF и WBO Владимир Вирчис. Обратился к участникам соревнований с пожеланиями честного боя и интерконтинентальный чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBA Вячеслав Узелков.

По словам олимпийского чемпиона и президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбруса Тедеева, единоборства одновременно объединяют и закаляют молодежь. Он отметил, что сейчас грепплинг стремительно ворвался в "семью" профессионального спорта. Поэтому такие соревнования важно не только проводить, но и освещать, чтобы у детей был выбор, каким спортом заниматься в будущем: "Грепплинг - достаточно тяжелый вид спорта. Поэтому я желаю тренерам и детям терпения, чтобы одерживать победы и за пределами Украины. Спортивная слава нашего государства в мире всегда была, есть и будет".

Член всеукраинской федерации ADCC Submission fighting Дмитрий Зоря добавил, что ADCC считается самой престижной версией грепплинга в мире - по ней определяются сильнейшие представители различных направлений грепплинга, бразильского джиу-джитсу и борьбы submission. Поэтому организаторы прилагают максимум усилий для популяризации этого вида спорта. В этом году киевский турнир посетили спортсмены из Словакии, Молдовы и Беларуси.

Также участников соревнований приветствовали действующие чемпионы мировых соревнований по различным видам единоборств, в частности, боксер Эдуард Скавинский (трехкратный чемпион Украины по боксу, призер и победитель чемпионатов Европы и многочисленных международных турниров), тайский боксер Алексей Любченко (четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу) и кикбоксер Максим Селихов (многократный чемпион Украины и двукратный чемпион мира по кикбоксингу), который также отметил важность подобных соревнований для молодежи: "Такие события являются прочным фундаментом для формирования человеческих качеств и ценностей. Ведь образованная, сильная и здоровая молодежь - будущее нашей нации и мира в целом".

Это мнение поддержал и представитель ОО "Традиция и порядок" Кристиан Ударов. Он отметил, что подобные спортивные мероприятия крайне важны для украинцев, так как способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию, которым важно заниматься с детства - это будущее Украины.

Заметим, что организатором турнира при поддержке АО "Киевметрострой" традиционно стало Украинское представительство ADCC Submission Fighting - ADCC Ukraine. Также партнером и организатором турнира стала ОО "Традиция и порядок", деятельность которой направлена на воспитание патриотически сильной молодежи. Информационное агентство ASPI news выступило генеральным медиа-партнером турнира.