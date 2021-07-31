Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии под гул трибун

КИЕВ. 31 июля. УНН. Британский пилот команды Mecedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии. Второй результат у его партнера по команде финна Валттери Боттас, третьим стал голландец Макс Ферстаппен с Red Bull, передает УНН со ссылкой на результаты квалификации.

Детали

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 15,419 секунды. Боттас отстал на 0,315 секунды, Ферстаппен — на 0,421.

Часть болельщиков на трибунах автодрома “Хунгароринг” осталаcь недовольна действиями Хэмилтона. В одном из эпизодов гонки британец ехал крайне медленно, что мешало находились сзади Максу Ферстаппену и Серхио Пересу (Red Bull), и в итоге Перес не успел уйти на быстрый круг. Болельщики выражали недовольство в адрес британца, отпускали в его адрес крики и насмешки сообщает Sky Sports.

Цитата

“Я очень ценю поддержку, которую чувствую здесь, в Венгрии. Честно говоря, я никогда раньше не чувствовал себя настолько здорово в ситуации, когда меня поддерживают трибуны, такая реакция только добавляет мне сил, а на негатив я не обращаю внимания”, — заявил Хэмилтон.

Еще детали

Второй сегмент квалификации был приостановлен из-за аварии пилота Ferrari испанца Карлоса Сайнса — младшего.

Гонка пройдет 1 августа.

Напомним

В середине июля Хэмилтон после аварии с Ферстаппеном выиграл Гран-при Великобритании.