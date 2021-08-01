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ООС: боевики ранили украинского военного

ООС: боевики ранили украинского военного

КИЕВ. 1 августа. УНН. Во время обстрела боевиками один военнослужащий получил осколочное ранение, его доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток".

Цитата

“Сегодня, 31 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого — средней тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — сообщили в группировке.

Напомним

Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, раненые, ООС
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