В Минобороны Армении заявили, что ответили на огонь ВС Азербайджана
КИЕВ. 1 августа. УНН. Согласно сообщению Министерства обороны Армении, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванской области армяно-азербайджанской границы вблизи Ерасх, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники, передает УНН со ссылкой на "Радио Азатутюн".
Цитата
“После ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены”, — отмечается в сообщении.
Контекст
Согласно Минобороны, по состоянию на 11:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и “находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении”.
Ранее
28 июля в результате обострения на границе погибли три армянских военнослужащих, пятеро получили ранения, со стороны Азербайджана двое раненых. В тот же день Минобороны Азербайджана заявило, что принимает предложение России об объявлении прекращения огня на границе. На следующий день, 29 июля, Азербайджан и Армения вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия, но и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе опорные пункты российских пограничников.