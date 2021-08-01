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В Минобороны Армении заявили, что ответили на огонь ВС Азербайджана

В Минобороны Армении заявили, что ответили на огонь ВС Азербайджана

КИЕВ. 1 августа. УНН. Согласно сообщению Министерства обороны Армении, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванской области армяно-азербайджанской границы вблизи Ерасх, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники, передает УНН со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Цитата

“После ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены”, — отмечается в сообщении.

Контекст

Согласно Минобороны, по состоянию на 11:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и “находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении”.

Ранее

28 июля в результате обострения на границе погибли три армянских военнослужащих, пятеро получили ранения, со стороны Азербайджана двое раненых. В тот же день Минобороны Азербайджана заявило, что принимает предложение России об объявлении прекращения огня на границе. На следующий день, 29 июля, Азербайджан и Армения вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия, но и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе опорные пункты российских пограничников.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Армения, Азербайджан
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