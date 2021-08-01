Полузащитник сборной Украины принял участие в первой игре сезона за "Ференцварош"

КИЕВ. 1 августа. УНН. В первом туре чемпионата Венгрии полузащитник сборной Украины Александр Зубков не помог своему "Ференцварошу" добыть очки, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Наш легионер вышел в стартовом составе, заработал желтую карточку и был заменен на 73-й минуте. Будапеште на своем поле уступили “Кишварда” со счетом 1:2.

Примечательно, что другой уроженец Украины — Игорь Харатин, провел весь поединок на скамейке запасных.

Напомним

Украинец помог “Ференцварошу” пройти этап квалификации Лиги чемпионов.