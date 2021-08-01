Новости: Спорт
1 августа 2021, 00:30 • Сергей Куркович • 19245
Полузащитник сборной Украины принял участие в первой игре сезона за "Ференцварош"
КИЕВ. 1 августа. УНН. В первом туре чемпионата Венгрии полузащитник сборной Украины Александр Зубков не помог своему "Ференцварошу" добыть очки, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Наш легионер вышел в стартовом составе, заработал желтую карточку и был заменен на 73-й минуте. Будапеште на своем поле уступили “Кишварда” со счетом 1:2.
Примечательно, что другой уроженец Украины — Игорь Харатин, провел весь поединок на скамейке запасных.
Напомним
Украинец помог “Ференцварошу” пройти этап квалификации Лиги чемпионов.
Источник: УНН
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