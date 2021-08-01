В Берлине запретили акции ковид-диссидентов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга в субботу, 31 июля, подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций противников антикоронавирусних ограничений и сторонников движения Querdenken (в переводе с немецкого - "Нестандартное мышление"). Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Решение суда обосновывается тем, что жизни и здоровью людей может угрожать непосредственная опасность заражения COVID-19. Ранее участники подобных акций массово пренебрегали действующими правилами, предусматривающими соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Перед тем планируемые акции были запрещены решением Административного суда Берлина, на что организаторы подали апелляцию, которая теперь отклонена.

Протесты против ограничений в Германии

В 2020-2021 годах довольно много массовые протесты против ограничений, введенных из-за пандемии, неоднократно проходили в разных городах Германии. В августе прошлого года участники протестов, в которых приняли участие около 38 тыс. человек прорвались на лестницу здания Рейхстага, произошли столкновения с полицией. Полицейские оттеснили их, задержав около 300 человек.

В ноябре 2020-го берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии — чтобы не допустить Рейхстага участников акции протеста против поправок в закон об эпидемиологической защиты, в которой принимали участие от 5 до 10 тыс. человек.

В марте 2021-го в Касселе акция протеста собрала около 20 000 человек, многие были без масок, полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водомет в ответ на атаки некоторых протестующих.

В апреле в Штутгарте на протест вышли более 10 тыс. корона-скептиков.

В акциях COVID-диссидентов в Германии активное участие принимали участники радикального движения “рейхсбюргерив” и другие правые экстремисты.