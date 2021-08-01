Украинский боксер завоевал титул интернационального чемпиона WBC в Германии

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинские спортсмены выступили на вечере бокса, который прошел на территории Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "vringe".

Детали

В главном поединке шоу в лимите суперсреднем веса (до 76,2 кг) Петр Иванов (14-0-2, 9 КО) стал обладателем вакантного пояса интернационального чемпиона WBC. Для этого ему пришлось побить мексиканского мешкобойца Рафаэля Амарильяса Ортиса (14-5-1, 8 КО).

Бой завершился в 3-м раунде. Иванов точно попал по печени Ортиса. Соперник упал на колено и выплюнул капу.

Отметим, что в рамках шоу средневес (до 72,6 кг) Андрей Великовский (19-2-2, 13 КО) не воспользовался шансом завоевать вакантный интернациональный титул WBC в противостоянии с мексиканцем Хосе де Хесус Масиаса (28-10-4, 14 КО). Бой завершился вничью раздельным решением судей — 96:94, 94:96 и 95:95.

Напомним

Украинский боксер стал четвертьфиналистом Олимпийских игр в Токио.