В США заявили о новом "эпицентре" распространения коронавируса

КИЕВ. 1 августа. УНН. В американском штате Флорида в пятницу было зафиксировано 21,6 тыс. новых случаев заражения коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Флорида является третьим по численности населения штатом, сейчас на него приходится около 20% всех новых случаев COVID-19, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, сообщает агентство.

За прошедшую неделю во Флориде зарегистрировали 110,4 тыс. новых заразившихся. По всей стране, по данным CDC, за это же время заболели 545 тыс. человек. Более 18% проведенных в штате тестов на COVID-19 дают положительный результат. Это вдвое превышает средний показатель по США в 7,8%.

Кроме того, CDC отмечает, что во Флориде самый высокий по стране уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей количество людей, поступающих в больницы, увеличилось на 50%.

Что предшествовало

Предыдущий рекорд суточной заболеваемости во Флориде был в январе — тогда проявляли около 19,1 тыс. новых случаев. За последний месяц заболеваемость в штате резко возросла из дельта-варианта коронавируса — еще в июне во Флориде фиксировали около 1 тыс. заражений в день.

Губернатор штата Флорида республиканец Рон ДеСантис неоднократно выступал против карантинных мероприятий, рекомендованных федеральными властями. В мае он отменил все ограничения, в том числе, и масочный режим.

Дополнение

Ранее издание WP писало, что количество новых случаев COVID-19 в США может увеличиться до 300 тыс. в сутки в августе.