На Буковине обнаружили только 12 новых случаев коронавируса

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Черновицкой области за 31 июля зафиксировали 12 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 3 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 189 случаев болезни. За последние сутки 3 особиодужало, 78217 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1798 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 305 ПЦР-исследований и 339 экспресс-тестов.

Общая ситуация с COVID-19

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 252 785 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 945 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.