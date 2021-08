В Гренландии стремительно тает ледяной покров

КИЕВ. 1 августа. УНН. Из-за чрезвычайно теплой температуры в Гренландии происходит массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает в субботу, 31 июля, агентство AFP со ссылкой на сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal, информирует УНН.

Детали

По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышает среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлер Инаат на востоке Гренландии 29 июля была зарегистрирована самая высокая температура с момента начала наблюдений + 23,4 градуса Цельсия.

Таяние пока в среднестатистических пределах

Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, оно пока не превзойден, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Однако, в целом таяния ледника в этом году пока заключается в среднестатистические показатели.

Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 миллиона квадратных километров — по размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяния значительно ускорилось после 2000 года.

Рекордная жара в Средиземноморье

В то же время средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара более 40 градусов. В Турции по-прежнему не удается потушить десять очагов лесных пожаров, три из них — в провинции Анталья.

В Италии за последние 24 часа пожарные провели более 800 операций по тушению лесных пожаров, наиболее серьезная ситуация сложилась на Сицилии. На Сардинии также бушуют лесные пожары.

В Греции ожидается дальнейшее повышение температуры до 46 градусов, метеорологи заявляют о рекордно жаркое периоде. Города открыли помещения с кондиционерами для жителей, у которых нет возможности охлаждать воздух дома.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image — but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago . pic.twitter.com/rEeDIlYTA7