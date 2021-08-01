Бывший хоккеист клуба КХЛ пополнил состав ХК "Донбасс"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Хоккейный клуб "Донбасс" продолжает работу над формированием состава основной команды, и заключил соглашение с 24-летним защитником Никитой Жульдиковим. Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.

Что известно

Между сторонами подписан однолетний контракт. В составе “Донбасса” будет выступать под номером 29.

Детали

Жульдиков является воспитанником челябинского хоккея. Он начиная с сезона-2013/14 защищал цвета “Белых Медведей” в Молодежной хоккейной лиге. Всего за четыре сезона в МХЛ провел 108 матчей, в которых набрал 33 очка (2 + 31), коэффициент полезности +49.

В сезоне 2015/16 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе “Трактора”, в матче против “Югры”. Всего в КХЛ провел 74 матча, заработав 5 очков (1 + 4).

В 2016 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Имеет большой опыт выступления в Высшей хоккейной лиге. Играл за челябинский “Челмет”, “Торос” и “Рязань” — 186 матчей, 71 очко (21 + 50).

Что предшествовало этому

“Донбасс” усилился хоккеистом с фарм-клуба НХЛ.