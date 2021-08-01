Звезда TikTok умер после перестрелки в Калифорнии

КИЕВ. 1 августа. УНН. Популярный TikTok блогер Энтони Барахас умер от ранений, полученных при стрельбе в калифорнийском кинотеатре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции, передает УНН.

Цитата

"Известный пользователь TikTok скончался от полученных травм после ранений в калифорнийском кинотеатре, в результате которого погибла еще одна женщина", - говорится в сообщении.

Детали

По данным CNN, в связи со стрельбой задержали 20-летнего подозреваемого, ему предъявлены обвинения. О мотивах преступника не сообщалось.

Ранее телеканал сообщал о неизвестном мужчине, который открыл огонь на показе фильма "Суда ночь навсегда" в кинотеатре штата. Тогда был ранен 19-летний Энтони Барахас и погибла 18-летняя Райли Гудрич.

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По словам полиции, Гудрич скончалась на месте происшествия, а Барахас находился в критическом состоянии на аппарате жизнеобеспечения в местной больнице.

Всего в Энтони Барахаса 969 тыс. подписчиков в TikTok, где несколько дней назад он разместил последний пост об отдыхе с семьей. Также у блоггера более 34 млн лайков на странице.