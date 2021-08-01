Британские ученые прогнозируют, что кампании по вакцинации от COVID-19 будет длиться еще "долгие годы"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Прививочные кампании от коронавируса будут продолжаться еще несколько лет. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям власти Великобритании (SAGE), передает УНН.

Детали

Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от COVID-19, с большой вероятностью будет ослабевать со временем. Это потребует ревакцинации населения.

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“Весьма вероятно, что вызванный вакциной иммунитет к инфекции SARS-CoV-2 и потенциально тяжелом течении заболевания со временем ослабевать. Поэтому вполне вероятно, что прививочные кампании будут проводиться в течение многих лет”, — говорится в документе.

Дополнение

Авторы доклада отмечают, что пока не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса. Британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже со временем будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизиться именно эффективность против заражений и легкого течения болезни.

Напомним

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предусматривает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.