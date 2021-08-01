Новости: Новости Мира
1 августа 2021, 05:44 • Илья Нежигай • 26250
Украина получила первое "серебро" на Олимпийских играх в Токио
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинец Михаил Романчук стал вторым в запливи на 1500 метров в свободном стиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию соревнований.
Детали
Несколько дней назад Михаил получил еще и бронзу в заплыве на 800 метров. Тогда он установил Олимпийский рекорд по времени “прохождения” дистанции в квалификациному заплыве. В частности, бронза Романчука стала первой наградой Украины в плавании на Играх за 17 лет.
Для Украины эта награда стала шестой — раньше было пять “бронз”.
Контекст
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа, она перенесена на год позже из-за пандемии.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла “бронзу” Олимпиады в Токио.
Источник: УНН
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