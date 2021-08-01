В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим и поддерживал Путина с "ДНР"

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве мужчина стрелял по людям из окна, нецензурно ругался и говорил на видео, что служит президенту России Владимиру Путину и приветствовал "ДНР". После таких действий на камеру, указанному киевлянина пришла полиция. Об этом в Facebook рассказал первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

Событие произошло в Оболонском районе Киева, вблизи с ТРЦ Dream Town. Мужчина снимал на видео, где говорил, что стреляет “по хохлам”, выразил надежду, что попал в кого-то из прохожих.

После визита полицейских, мужчина говорил, что “хотел устроить провокацию”.

Цитата

“Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнул палку с таким шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Никогда не поддерживал ни Россию, ни „ДНР“, ни Путина”, — сказал киевлянин.

Дополнение

Правонарушитель задержан.

Напомним

В конце июля в Херсоне задержали мужчину, который помогал проводить так называемый “призыв” в армию РФ оккупационной власти в Крыму.