Дебютный и победный: Коваленко отличился голом за "Аталанту"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко забил дебютный и победный гол в контрольном матче за итальянскую "Аталанту", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Бергамо.

Детали

На старте встречи с ФК “Порденоне” команды обменялись голами — Пикколи за “Аталанту” на 6-й минуте, и Тсаджу соперника на 14.

После перерыва на поле появился наш земляк. Коваленко на 74 минуте замкнул передачу от Пикколи и стал героем данного спарринга.

Примечательно, что “Порденоне” выступает в Серии В. В сезоне 2020/21 клуб занял пятнадцатое место в турнирной таблице.

Дополнение

Впервые забить в официальном матче в Коваленко будет возможность в конце августа, когда стартует Серия А, если клуб решит не продавать игрока в другую команду.