В мире коронавирусом заразились более 198,5 млн людей

КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заразились более 198,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 198,547,026 человек, из них выздоровели 179,285,118 лица. Количество умерших возросло до 4,232,892.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,745,024), Индия (31,654,584), Бразилия (19,917,855), Россия (6,265,873), Франция (6,127,019), Великобритания (5,856,528), Турция (5,727,045) и Аргентина (4,929,764).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (629,315), Бразилии (556,437) и Индии (424,384).

Общая ситуация с COVID-19 в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 252 785 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 945 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.