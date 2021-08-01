ФК "Минай" одержал победу в первой игре сезона в УПЛ

КИЕВ. 1 августа. УНН. В рамках второго тура Украинской Премьер-лиги футболисты "Минай" принимали "Александрию", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Минай".

Детали

В первом тайме шла много борьбы за мяч и за пространство: “минайци” пытались убрать контроль к себе, а когда теряли “круглого”, то активно вступали в прессинг и довольно организованно действовали без мяча.

Под конец тайма у команды появились моменты игры — в конце концов, гости начали уставать и их оборона была не такой организованной.

Второй тайм “Минай” начал еще более активно. Добавили динамики в атаке и линии “Александрии” не выдерживали. В итоге обновленный “Минай” продемонстрировал характер и решительность. Клуб не играл на содержание ничьи, а на победу. Единственное взятие ворот произошло так: Чато навесил с фланга, Гончар поборолся воздуха с защитником и закарпатец, новичок клуба Олег Вишневский, вышедший на замену, был самым быстрым при добивании — 1:0.

Заметим, что известный форвард Евгений Селезнев дебютировал за клуб — вышел в старте и провел на поле 70 минут.

Дополнение

Для “Минай” этот матч был первым в чемпионате (игра первого тура с их участием перенесена). “Александрия” также имеет три очка, а где выиграл в первом туре у “Зари”.