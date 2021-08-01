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Форвард Зозуля нашел новый клуб в Испании

Форвард Зозуля нашел новый клуб в Испании

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинский нападающий Роман Зозуля избрал новый клуб в профессиональной карьере, подписав соглашение с испанским клубом "Фуэнлабрада", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

Контракт с форвардом с клубом из Сегунды рассчитан на два сезона. Также в соглашении прописана опция возможного продления еще на один год.

Зозуля достался Фуэнлабраде совершенно бесплатно. Летом у украинца закончился контракт с “Альбасете”, в результате чего он стал свободным агентом.

Цитата

“Я уже давно наблюдал за „Фуэнлабрада“. Мне очень нравится этот проект, я счастлив перебраться сюда. Мне сказали, что раздевалка — это как семья. Очень нравится такой подход. Я готов отдать всего себя, чтобы помочь команде и попытаться порадовать болельщиков”, — отметил Зозуля.

Дополнение

В прошлой кампании новый коллектив украинца занял 11 место в таблице с 22 участвовавших в целом. В прошлом сезоне он провел за “Альбасете” 37 матчей, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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