Украинка Бех-Романчук прошла в финал Олимпиады по прыжкам в длину

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук прошла квалификацию на Олимпийских играх-2020 в Токио. По результатам отборочного раунда она попала в топ-12 лучших и будет соревноваться в финале Олимпиады-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Общественное".

Детали

Квалификационный норматив в женских прыжках в длину составлял 6.75 метра. Те спортсменки, которые преодолевали его, автоматически отбирались в финал. Если менее 12 атлеток выполняли норматив, в финал подбирали тех, кто показал лучший результат.

В первом прыжке Марина Бех-Романчук прыгнула на 6.71 метра — этого не было достаточно для автоматического попадания в финал, но как оказалось, достаточно для финала.

В двух последующих попытках украинка сделала заступ и не показала никакого результата. В конце концов, Бех-Романчук попала в финал с 10-го места: восемь атлеток выполнили норматив, а Марина была второй лучшей среди тех, кто не прыгнул на 6.75 метра.

Дополнение

Лучший результат в квалификации показала сербка Иванна Шпанович — 7.00 метров. Также в финал попала немка малайки Мигамбо, американка Тара Дэвис и другие восемь прыгунчиков.

Для попадания в финал нужно было прыгать 6.60 метра — именно с таким результатом попала в решающий старт австралийка Брук Стрэттон.

Контекст

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа, она перенесена на год позже из-за пандемии.

Накануне Украина получила первое “серебро” на Олимпийских играх в Токио.