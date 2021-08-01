В Киеве мужчину засыпало землей, пока тот копал колодец

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве в результате обрушения грунта погиб человек. Он пытался выкопать колодец. Об этом сообщает УНН со ссылкой ГСЧС Киева.

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“31 июля в 20:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Садовой, что в Дарницком районе столицы, на территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказалась человек.

К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Бойцы изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая”, — говорится уповидомленни.

Напомним

В марте этого года, во Львовской области, в песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.