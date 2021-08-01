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1 августа 2021, 07:25 • Сергей Куркович • 8970
ФК "Мариуполь" арендовал тринадцатого игрока из "Шахтера"
КИЕВ. 1 августа. УНН. Защитник Марк Мампасси следующий сезон проведет в составе "Мариуполя" на правах аренды, передает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.
Что известно
Права на футболиста принадлежат “Шахтеру”, но следующий сезон защитник проведет в “Мариуполе”.
Детали
В Академии “Шахтера” 18-летний спортсмен выступает с 2010 года. Становился чемпионом Украины U-15 (2018) и U-16 (2019). Выступал за различные юношеские сборные Украины.
В прошлом сезоне Марк провел 6 матчей за азовцев в Премьер-лиге.
Стоит отметить, что Мампасси стал уже 13-м арендованным у “Шахтера” игроком в текущее межсезонье.
Что предшествовало этому
Полузащитник сборной Украины принял участие в первой игре сезона за “Ференцварош”.
Источник: УНН
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