ФК "Мариуполь" арендовал тринадцатого игрока из "Шахтера"

КИЕВ. 1 августа. УНН. Защитник Марк Мампасси следующий сезон проведет в составе "Мариуполя" на правах аренды, передает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.

Что известно

Права на футболиста принадлежат “Шахтеру”, но следующий сезон защитник проведет в “Мариуполе”.

Детали

В Академии “Шахтера” 18-летний спортсмен выступает с 2010 года. Становился чемпионом Украины U-15 (2018) и U-16 (2019). Выступал за различные юношеские сборные Украины.

В прошлом сезоне Марк провел 6 матчей за азовцев в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что Мампасси стал уже 13-м арендованным у “Шахтера” игроком в текущее межсезонье.

Что предшествовало этому

Полузащитник сборной Украины принял участие в первой игре сезона за “Ференцварош”.