По аэропорту в Кандагаре выпущены три снаряда
КИЕВ. 1 августа. УНН. Три снаряда были выпущены по аэропорту в городе Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на руководство аэропорта, передает УНН.
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“Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу <...>, поэтому все рейсы из аэропорта и в аэропорт были отменены”, — цитирует агентство главу воздушной гавани.
Другие подробности не приводятся.
Контекст
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой длительной зарубежной военной кампанией в американской истории.
В начале июля движение “Талибан” на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границы с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари “Талибана” намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.