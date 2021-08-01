Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9450

По аэропорту в Кандагаре выпущены три снаряда

По аэропорту в Кандагаре выпущены три снаряда

КИЕВ. 1 августа. УНН. Три снаряда были выпущены по аэропорту в городе Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на руководство аэропорта, передает УНН.

Цитата

“Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу <...>, поэтому все рейсы из аэропорта и в аэропорт были отменены”, — цитирует агентство главу воздушной гавани.

Другие подробности не приводятся.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой длительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

В начале июля движение “Талибан” на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границы с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари “Талибана” намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

Источник: УНН
Теги: ракета, Афганистан, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.