По аэропорту в Кандагаре выпущены три снаряда

КИЕВ. 1 августа. УНН. Три снаряда были выпущены по аэропорту в городе Кандагар, административном центре одноименной афганской провинции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на руководство аэропорта, передает УНН.

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“Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу <...>, поэтому все рейсы из аэропорта и в аэропорт были отменены”, — цитирует агентство главу воздушной гавани.

Другие подробности не приводятся.