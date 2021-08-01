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Объяснить свои действия не смог: в Киеве пьяный мужчина посреди ночи бросался на авто и побил стекло троллейбуса

Объяснить свои действия не смог: в Киеве пьяный мужчина посреди ночи бросался на авто и побил стекло троллейбуса

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КИЕВ. 1 августа. УНН. На Троещине пьяный мужчина бросался на машины и разбил стекло троллейбуса, ибо тот якобы ездит без маски, сообщает УНН.

Детали

Ночью в полицию поступило сообщение о мужчине, который в сильном алкогольном опьянении на проезжей части по адресу Маяковского 40 в Деснянском районе бросается на машины и разбил лобовое стекло троллейбуса.

На место происшествия сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции, мужчина был задержан.

Свои действия объяснить не смог. По его словам, троллейбус якобы ездит без маски.

Медики оказывают помощь.

Мужчине придется нести юридическую ответственность за совершенное ночью.

Материал подготовлен совместно с программой " Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: Киев, пьяный водитель
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