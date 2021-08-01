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За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 68 тысяч человек

За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 68 тысяч человек

КИЕВ. 1 августа. УНН. 68499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 597 человек полностью иммунизированы - 22 902 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает УНН.

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“С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу — 3 571 445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 вакцинирования”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:
— 420 мобильных бригад,
— 965 пунктов прививки;
— 319 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Covishield (AstraZeneca) из Индии.

По данным от правительства, на 12 июля Украина получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac, почти 1,7 млн доз Comirnaty, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей. Также 18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna — до 21 июля эта вакцина должна быть в каждой области, обещали в Минздраве.

По состоянию на конец июня 2021 года, по данным правительства, заключены договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета, в дополнение к закупленным за деньги прошлогоднего бюджета 1,9 млн доз вакцины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан. В случае отсутствия проблем с поставками вакцины от COVID-19, уже ко Дню Независимости в Ураине будет делаться 220 тысяч прививок в сутки, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус
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