Спал в авто: на столичном шоссе произошло ДТП с пострадавшими
КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном Броварском шоссе произошло ДТП с двумя пострадавшими, пишет УНН.
Детали
Так, ДТП с пострадавшими произошло на Броварском шоссе с участием двух автомобилей Ford и Volkswagen.
Известно, что владелец Volkswagen госпитализировали с травмой шеи и ушибами, когда же водитель Ford получил травмы рук от срабатывания подушек безопасности.
Подробности ДТП
Volkswagen был припаркован с нарушением правил дорожного движения, часть автомобиля занимала крайнюю правую проезжую полосу. В автомобиле спал продавец тыкв, в авто были отключены габаритные огни. Ford на скорости примерно 70 км/ч, по словам водителя, влетел в Volkswagen.
На месте работают следователи.
Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.