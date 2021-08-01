Спал в авто: на столичном шоссе произошло ДТП с пострадавшими

КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном Броварском шоссе произошло ДТП с двумя пострадавшими, пишет УНН.

Детали

Так, ДТП с пострадавшими произошло на Броварском шоссе с участием двух автомобилей Ford и Volkswagen.

Известно, что владелец Volkswagen госпитализировали с травмой шеи и ушибами, когда же водитель Ford получил травмы рук от срабатывания подушек безопасности.

Подробности ДТП

Volkswagen был припаркован с нарушением правил дорожного движения, часть автомобиля занимала крайнюю правую проезжую полосу. В автомобиле спал продавец тыкв, в авто были отключены габаритные огни. Ford на скорости примерно 70 км/ч, по словам водителя, влетел в Volkswagen.

На месте работают следователи.