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Спал в авто: на столичном шоссе произошло ДТП с пострадавшими

Спал в авто: на столичном шоссе произошло ДТП с пострадавшими

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КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном Броварском шоссе произошло ДТП с двумя пострадавшими, пишет УНН.

Детали

Так, ДТП с пострадавшими произошло на Броварском шоссе с участием двух автомобилей Ford и Volkswagen.

Известно, что владелец Volkswagen госпитализировали с травмой шеи и ушибами, когда же водитель Ford получил травмы рук от срабатывания подушек безопасности.

Подробности ДТП

Volkswagen был припаркован с нарушением правил дорожного движения, часть автомобиля занимала крайнюю правую проезжую полосу. В автомобиле спал продавец тыкв, в авто были отключены габаритные огни. Ford на скорости примерно 70 км/ч, по словам водителя, влетел в Volkswagen.

На месте работают следователи.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пострадавшие
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