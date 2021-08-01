Новости: Спорт
1 августа 2021, 09:15 • Сергей Куркович • 8415
Зинченко помог "Манчестер Сити" получить крупную победу в межсезонье
КИЕВ. 1 августа. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко принял участие в контрольном поединке "Манчестер Сити" с "Барнсли", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Детали
Украинский игрок прибыл в расположение "Горожан" и начал подготовку к новому сезону. На этот раз "Манчестер Сити" в спарринге одолел английский "Барнсли" со счетом 4:. Зинченко вышел на замену на 61-й минуте матча.
Стоит отметить, что в новом сезоне английского первенства подопечные Хосепа Гвардиолы стартуют 15 августа выездным матчем против "Тоттенхэма".
Что предшествовало этому
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Источник: УНН
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