1 августа: сегодня День Воздушных сил Украины

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня, 1 августа, в мире начинается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, а в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В свою очередь, верующие чтят память преподобной Мокрины, пишет УНН.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 в первое воскресенье августа. История мировой авиации тесно связана с украинской землей.

Праздник установлен в Украине “... учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства ...” согласно Указу Президента Украины “О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины” от 27 июня 2007 № 579/2007.

С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.

Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

Ежегодно с 1 по 7 августа проходит Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, к проведению которого привлекается и Украины. Акция проводится с целью популяризации и поддержки естественного вскармливания детей, для оживления и восстановления утраченной традиции — кормление детей грудью. Дата проведения Недели поддержки грудного вскармливания выбрана неслучайно, ведь в этот день в 1990 году была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания. Декларацию подписали 32 страны и 10 агентств ЮНИСЕФ.

Проходит акция под эгидой WABA — Международного Союза, объединяющего организации и частных лиц, которые верят в право матери на кормление ребенка грудью и право ребенка питаться материнским молоком. Эта организация посвящает свою работу защите, образовании и поддержке этих прав. WABA работает в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

В 2020 году Неделя поддержки грудного вскармливания проходил под девизом: “Поддерживаем грудное вскармливание ради здоровой планеты”.

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели Устойчивого Развития — целевые показатели будущего международного развития. Цели Устойчивого Развития действовать в период с 2015 по 2030 год и насчитывают 17 глобальных целей для преодоления бедности, искоренение неравенства и несправедливости, а также противодействия климатическим изменениям. Грудное вскармливание является интегрированной частью следующих целей устойчивого развития: безопасность продовольственных продуктов и питания; здоровье, благосостояние и выживание; окружающую среду и изменения климата; производительность труда, расширение прав и защите; устойчивые партнерские отношения и нормы законодательства.

Цель Всемирной недели поддержки грудного вскармливания — является акцентирование внимания общественности на ценности грудного вскармливания и популяризация здорового образа жизни.

Во время проведения Недели поддержки грудного вскармливания в Украине медицинскими работниками при участии общественных организаций будут проведены онлайн круглые столы, выступления в СМИ и другие дистанционные мероприятия с целью поддержки грудного вскармливания и популяризации здорового образа жизни.

В воскресенье, 1 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Роман, Степан, Тихон, Дмитрий, Григорий, Митрофан.