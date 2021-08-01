Белорусский оппозиционный политик Колесникова призвала Лукашенко остановить насилие

КИЕВ. 1 августа. УНН. Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, находящаяся с января 2021 года в СИЗО-1 в Минске, обратилась к самопровозглашенному президенту страны Александра Лукашенко с призывом остановить насилие и попытаться мирным способом найти выход из политического кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

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"Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушиваться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем!" - заявила она.

Детали

Колесникова, которая проживала в Германии, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором предвыборного штаба Виктора Бабарико. Колесникова считается одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко наравне со Светланой Тихановской.

В мае Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования.

По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

Что было раньше

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-полы показывали противоположную картину - уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов, по информации оппозиции, были задержаны около 10 000 демонстрантов, сотни получили травмы и ранения.