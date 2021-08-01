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Водитель Uber снес в центре Киева каштан и ограничительные столбики

Водитель Uber снес в центре Киева каштан и ограничительные столбики

фотогалерея

КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном бульваре Тараса Шевченко водитель службы такси снес ограничительные столбики и дерево, пишет УНН.

Детали

За ночь в Киеве уменьшилось каштанов и ограничительных столбиков в связи с ДТП на бульваре Тараса Шевченко с участием автомобиля Seat, который принадлежит одной из служб такси.

Предварительно известно, что водитель двигался в направлении центра и на площади Шевченко у него лопнуло переднее правое колесо. Автомобиль, у которой передний привод, начало носить из стороны в сторону, а затем выбросило на тротуар, где Seat снес три ограничительных столбика и дерево.

В салоне автомобиля находился только водитель, никаких травм не получил.

Впереди его ждет расследование и суд, который и установит финансовое возмещение городу за каштан и столбики.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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