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У берегов Греции произошло мощное землетрясение

У берегов Греции произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 1 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье берегов Греции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

детали

Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Сообщение об угрозе цунами не поступало.

Напомним

В конце июля в Японии допустили образования цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения на Аляске.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Греция
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