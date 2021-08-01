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1 августа 2021, 10:00 • Илья Нежигай • 23610
У берегов Греции произошло мощное землетрясение
КИЕВ. 1 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье берегов Греции. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
детали
Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.
Сообщение об угрозе цунами не поступало.
Напомним
В конце июля в Японии допустили образования цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения на Аляске.
Источник: УНН
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