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Украинский борец Ленур Темиров поборется за награду Токио-2020

Украинский борец Ленур Темиров поборется за награду Токио-2020

КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинский борец Ленур Темиров поборется за награду Токио-2020 с хозяином ковра Кенитиро Фумита, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

Украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 60 кг успешно преодолел Ельмурата Тасмурадова (5:0) и Армена Меликяна (8:4) и теперь в 12.15 в полуфинале встретится с хозяином ковра Кенитиро Фумита.

Добавим

Украина на Олимпиаде в Токио уже получила 6 наград - 5 бронзовых медалей и 1 серебряную.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада
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