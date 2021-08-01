В Турции локализованы 98 из 107 очагов лесных пожаров

КИЕВ. 1 августа. УНН. За последние дни в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, 9 продолжаются. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Детали

Министр отметил, что начиная с первого августа после полудня влажность воздуха в стране снизится до 10 процентов. В связи с этим необходимо быть еще более внимательными, сказал он.

"Локализовали 98 очагов, вспыхнувших в течение 3-4 дней, 107 лесных пожаров не каждому под силу. Мы все были свидетелями того, что в таких развитых странах, как США или Россия, на протяжении нескольких дней или даже месяцев, бывало и по полгода, не могли потушить лесные пожары. Хочу обратиться также к недоброжелателям в социальных сетях и политике. Турция действительно одна из самых успешных стран в мире в области тушения лесных пожаров. Что бы вы ни говорили, вы не сможете препятствовать нашей борьбе", - сказал Пакдемирли.

Что было раньше

28 июля, на фоне сильной жары в Турции начались лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталья.

29 июля пожары распространились на курортные Мармарис, Бодрум и другие города на юге Турции. Из-за них эвакуировали туристов из отелей.

Украина отправила самолеты в Турцию для борьбы с пожарами. На 31 июля большинство очагов пожара локализовали, часть регионов объявлены зонами бедствия.