COVID-19: в Крыму вступили в силу новые ограничения

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Крыму с 1 августа вступили в силу новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о работе детских лагерей. Соответствующие изменения в свой указ в середине июля внес российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

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“С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%”, — говорится в документе.

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Накануне сообщалось, что в Крыму за сутки зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

По информации управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, лидером по заболеваемости COVID-19 на полуострове вторую неделю подряд остается Судак.

17 июля в Крыму власти объявили о введении новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. До этого в Крыму чуть ли не ежедневно фиксировали антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.